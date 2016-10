Met recht doen eer je God

Mensen aan de rand van de samenleving – zoals dak- en thuislozen – vinden rust en onderdak bij stichting Het Passion, waar Luuk Krol directeur is. “Het is mijn hart om deze mensen onvoorwaardelijk te steunen – ook als ze zich misschien niet zo correct gedragen.”

Het is gezien zijn werk niet verwonderlijk dat Krol een belangrijke waarde toekent aan de Micha-zondagen. Hij is ook betrokken bij stichting Micha. De Micha-zondagen gaan over het doen van ‘recht’. Dat is immers een onderwerp dat veel naar voren komt in het Bijbelboek Micha. Het thema is ‘buigen om recht te doen.’”

Buigen

“De associatie die je bij dit thema kunt hebben is; dat jij buigt, om een ander tot z’n recht te laten komen. In ons werk proberen wij dat ook te doen. We proberen te buigen voor daklozen en voorbij te gaan aan het feit dat ze misschien niet fris ruiken of dat ze zich niet volgens het boekje gedragen.”

Hechtingsproblemen

“Juist in dit buigen voor hen proberen wij verder te kijken. Proberen te zien: hoe komt het eigenlijk dat iemand zich op een bepaalde manier gedraagt. Vaak hebben mensen hechtingsproblemen gehad in hun jeugd. Daarom zoeken ze naar veiligheid. Ze kijken; is het veilig bij die Luuk? Dat checken ze door heel ander gedrag te vertonen. Bijvoorbeeld door tegen de deur aan te schoppen. Als ik dan heel afwijzend reageer, is dat voor hen de bevestiging: ook hier is het niet veilig. Maar het liefst willen ze de houding: wat je ook doet, ik blijf van je houden. Dat proberen wij hen te geven!”

“Soms spreek je met een persoon iets af, waar hij zich vervolgens niet aan houdt. Vasthouden aan de afspraak geeft helderheid en daarmee ook een gevoel van veiligheid. Als je iemand toch blijft accepteren en respecteren, zit daar voor mij een buiging in: ‘Ik blijf van je houden, ook al doe je niet wat we hebben afgesproken.’ Wij moeten dus niet zozeer reageren op veroordeling vanuit gevoel, nee, we moeten het om buigen om recht te doen.”

Nederig

Volgens Krol is dit goed toe te passen in de kerk of op school. “Vraag je altijd af; waarom gedragen mensen zich op een bepaalde manier? Durf jij je kijk op mensen om te buigen? Jezus boog het ook om en was nederig en dienstbaar.”

Buigen houdt zowel buigen tot God en buigen tot de naaste in. “Buigen voor God is heel belangrijk. Het betekent dat je Hem aanbidt en groot maakt, in de zin dat je afhankelijk van Hem bent. Juist door recht doen maken we God groot.” Krol legt dit uit. “God is heilig en volmaakt en alles wat niet volmaakt is kan Hij niet verdragen. Het sterven en opstaan van Jezus was het startsein om recht te doen totdat Jezus terugkomt. Hij heeft er Zijn Zoon voor ingezet, maar hij wil het ook met jou en mij doen!”

Recht aan God

“Het mooie is dat als je recht doet, je zowel recht doet aan God als aan jezelf. Want we zijn gecreeërd om in relatie te staan met de wereld om ons heen. Als we daar recht aan doen, worden de dingen heel en daar ontstaat zingeving. Als er geen recht wordt gedaan, vermindert de zin in het leven!”







Hij legt het uit. “God wil deze mensheid herstellen. De wereld heeft betekenis, maar als je daar onrecht

in plaatst, wordt het minder zingevend en mooi. Het groot maken van God en het dienen van mensen levert uiteindelijk zingeving op.”

Gevoeligheid

Hoe kan je in je eigen leven recht doen, is de vraag van veel christenen. “Het gaat er niet om dat je per se om dat je voor het goede doel werkt. Het gaat meer om een houding. Geef aandacht aan mensen om je heen, deel wat je hebt, je rijkdom met mensen die dat hard nodig hebben! Dat soort dingen. Vergeet vooral de mensen in je nabije omgeving niet. Dat is voor mij persoonlijk een grote uitdaging. Ik ben druk om mensen te helpen, maar soms kan ik de mensen die ik het meeste lief heb het meest kwetsen. Daar mis ik weleens gevoeligheid! Denk dus niet alleen aan grote wereldproblemen bij het doen van recht!”



“Het doel van de Micha-zondagen is om als gelovige in deze wereld niet alleen maar te geloven, maar echt te leven voor God en mensen om je heen te dienen. Hiermee doe je recht aan wie God is.”(Bron:cip/Dagelijksleven)