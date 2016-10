Andere artikelen







In het licht leven





IN HET LICHT LEVEN Veel mensen willen niet dat hun leven aan Gods licht wordt blootgesteld, omdat ze bang zijn voor wat tevoorschijn zal komen. Ze willen niet veranderd worden. Wees niet verbaasd als deze zelfde mensen zich bedreigd voelen door jouw verlangen God te gehoorzamen en het goede te doen, want zij zijn bang dat het licht in jou de duisternis in hun leven blootlegt. Maar laat de moed niet zakken. Blijf bidden dat ze zullen ie alles wat ze hebben gedaan, met God hebben gedaan." (Johannes 3:19-21) Veel mensen willen niet dat hun leven aan Gods licht wordt blootgesteld, omdat ze bang zijn voor wat tevoorschijn zal komen. Ze willen niet veranderd worden. Wees niet verbaasd als deze zelfde mensen zich bedreigd voelen door jouw verlangen God te gehoorzamen en het goede te doen, want zij zijn bang dat het licht in jou de duisternis in hun leven blootlegt. Maar laat de moed niet zakken. Blijf bidden dat ze zullen inzien hoeveel beter het is in het licht te leven. Bewandelt u reeds op het pad van het licht?







Geplaatst op 11 oktober 2016 14:37 en 32 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.