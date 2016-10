Ik ben het licht





Jezus begon weer les te geven. Hij zei: "IK BEN het licht voor de mensen. Iemand die Mij volgt, hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. (Johannes 8:12) Wanneer u Jezus komt volgen zult u nimmer in het donker bewandelen. Jezus Christus is het licht van de wereld. Hij nodigt u uit om Hem te komen volgen om bij God te komen. Jezus brengt Gods aanwezigheid, bescherming en leiding in uw leven. Is Hij ook het licht van uw wereld? Liefde volle Vader in de hemel, dat de lezers hun harten geopend mogen worden om het licht van U te mogen ontvangen.