Andere artikelen







God schnekt vergeving





Ik zeg jullie dat op dezelfde manier de engelen van God blij zullen zijn over één slecht mens die gaat leven zoals God het wil. (Lucas 15:10) Misschien kunnen we ons nog voorstellen dat God vergeving schenkt aan zondaars die Hem om genade smeken. Maar een God die zondaars opzoekt en ze dan vergeeft, moet wel een buitengewone liefde hebben! Deze liefde deed Jezus naar de aarde komen om verlorene te zoeken en te redden. Dit is die bijzondere liefde die God voor jou koestert. Als u zich ver van God verwijderd voelt, wanhoop dan niet. Hij zoekt naar jou. Liefde Volle Hemelse Vader maakt U zich bekend aan hen.

"De HERE is vol medelijden, vergeving en genade. Hij heeft geduld en Zijn goedheid en trouw zijn overvloedig." (Psalm 103:8)





Geplaatst op 30 september 2016 16:21 en 23 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.