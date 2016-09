Hoe dankbaarder je bent hoe blijer je wordt.

Het kan soms lastig zijn om dankbaar te zijn voor de dingen in je leven. We beschouwen het al snel als ons recht om een continue stroom aan zegeningen krijgen van God. Maar deze instelling zal niet leiden tot dankbaarheid. En dat terwijl een dankbare instelling er juist voor kan zorgen dat je een blijere en meer tevreden volger van Jezus zal zijn, zo vertelt Rick Warren.

"Als je gezonde relaties wilt hebben in je leven dan moet je beginnen dankbaar te worden. Je zal blijer zijn en meer genieten van je relaties als je dankbaar bent voor de mensen in je leven," schrijft hij op zijn blog. "Wanneer je denkt aan de mensen in je leven krijg je dan meteen een dankbaar gevoel? Voor veel mensen geldt dit namelijk niet. We denken eerder 'Wat kunnen zij voor mij betekenen? Wat voor problemen spelen er nog tussen ons?'"

Dankbaarheid zou de eerste stap moeten zijn wanneer het gaat over de relaties in ons leven. "Hoe langer je iemand kent, hoe sneller je geneigd bent het vanzelfsprekend te vinden dat die persoon in je leven is gekomen. Dat is gewoon hoe het werkt, toch? Hoe langer je iemand kent, hoe makkelijker het is om je op iemands slechte eigenschappen te gaan focussen in plaats van op de leuke tijden die je samen hebt meegemaakt," schrijft Warren.

"Daarom moeten wij een beetje moeite doen om ervoor te kiezen dankbaar te zijn voor de mensen in ons leven. Wanneer we er een gewoonte van maken om God te bedanken in ons leven dan zal hier enorm veel blijdschap uit voortkomen. Relaties vol dankbaarheid zullen blijven groeien en steeds sterker worden."(Bron:CIP)Dagelijks leven







BEZINNINGSTEKST: Dankbaar leven is weten dat je leven wordt gegeven ongevraagd & onverdiend, zomaar, een geschenk. Dankbaar leven is blij zijn om elke nieuwe dag en uitkijken naar morgen om waar te maken waarvan we nu dromen.