Geloofsgesprekken over afzwemmen gamen en de sportschool

Leerkrachten, docenten, ouders, jeugdleiders en predikanten willen leergierige kinderen, rebellerende tieners en kritische jongeren vanuit hun hart graag iets meegeven van het geloof. Een mooie verlangen, maar hoe doe je dat? Hoe bereik je, je zevenjarige dochter die op mama’s mobiel filmpjes inspreekt, de tiener die de kerkdiensten saai vindt en je zoon van 17 die geloofstwijfels heeft?

Is geloven het risico waard?

Hoe verbind je het leven van afzwemmen, gamen en de sportschool aan het christelijke geloof? Met deze vraag zijn we als Young & Holy aan de slag gegaan. We zijn op een vorm uitgekomen waarbij we kinderwerkers, jeugdleiders en ouders wekelijks van input voorzien. Op die manier zijn we voortdurend actueel en verbinden we dat wat er nu speelt in het leven van de jongere aan het christelijk geloof. Op het moment dat er een bekende vlogger op een trein springt, ontwikkelen we daar direct een uitwerking bij om hierover op een open manier in gesprek te gaan. Wat vind je van het risico dat Willem Vink, de vlogger nam? Wat zou jij hem geadviseerd hebben, stel dat hij je vriend was? Zou je mee hebben gedaan? Jongeren nemen openlijk positie in en bevragen elkaar op hoe risicovol zij leven. Is geloven ook een risico nemen? Welk risico? Is het, het risico waard? Wanneer zou je het risico wel nemen?



We geloven niet in het vingertje. Voortdurende zoeken we creatieve en open manieren om jongeren zelf te laten nadenken, ontwikkelen we een setting van leren van leeftijdgenoten en natuurlijk kan de volwassene ook (bescheiden) delen hoe hij in het geloof staat en kennis inbrengen. Maar, daar begin je niet mee!

God en Donald Duck

Voor kinderen zijn er ook uitwerkingen. Zij hebben zo hun eigen topics waar ze mee bezig zijn. Het is een uitdaging om dat ‘gewone’ aan te reiken om (als groep of ouders) in gesprek te gaan over trakteren, Donald Duck, Koningsdag, of een leuke logeerpartij. En vanzelfsprekend zijn er behalve topics uit de wereld van het kind, de jongere ook thema’s als: bidden, de Bijbel en de feestdagen.



